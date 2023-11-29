Hamas: Ateşkesi dört gün daha uzatmaya hazırız

Daha önce perşembe günü 05:00'e kadar iki gün uzatılan ateşkes hakkında AFP'nin sorularını yanıtlayan Hamas'a yakın bir kaynak, hareketin ateşkesi "dört gün" daha uzatmayı "kabul ettiğini" söyledi.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi dört gün uzatmaya ve daha fazla rehineyi serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

Daha önce perşembe günü 05:00'e kadar iki gün uzatılan ateşkes hakkında AFP'nin sorularını yanıtlayan Hamas'a yakın bir kaynak, hareketin ateşkesi "dört gün" daha uzatmayı "kabul ettiğini" söyledi.

Aynı kaynak "Hamas bu süre zarfında diğer direniş hareketleri ve diğer taraflarla birlikte elinde tuttuğu İsrailli mahkumları mevcut anlaşma çerçevesinde ve aynı koşullar altında serbest bırakabilecek durumdadır." dedi.

Hamas, 24 Kasım'dan bu yana her gün, 7 Ekim'de kaçırılan yaklaşık on kadın ve çocuğu serbest bırakırken, bunun üç katı kadar Filistinli mahkumu da İsrail serbest bıraktı.

Salı akşamı da on İsrailli kadın ve iki Taylandlının yanı sıra 30 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Son olarak Filistin topraklarına büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayan ateşkesin altıncı gününde 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin İsrail'in elindeki Filistinli mahkumlarla takas edilmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada gün içinde serbest bırakılacak rehinelerin listesinin kendilerine ulaştığını duyurdu. Salı günü ise Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği ve İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas'ın elindeki "tüm rehinelerin serbest bırakılacağı" sözü verdi.

"İsrail ordusu savaşa devam etmeye hazır." diyen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise "Bu günlerden yararlanarak hazırlıklarımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır ve ABD'nin desteğiyle ağırlıklı olarak Katar tarafından müzakere edilen ateşkes anlaşması halihazırda 60 İsrailli rehinenin ve İsrail hapishanelerinde tutulan 180 Filistinlinin serbest bırakılmasını sağladı.

Çoğu İsrail'de yaşayan Taylandlılardan oluşan 21 yabancı rehine ise bu anlaşma çerçevesi dışında serbest kaldı.

Arabulucularda yoğun diplomasi trafiği

Arabulucu ülkeler ise perde arkasında ateşkesi perşembe gününden sonraya uzatmak için yoğun çaba sarf ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in perşembe günü İsrail ve Batı Şeria'ya dönmesi bekleniyor.

Hamas'ın en az on rehinenin serbest bırakılmasını garanti edebildiği her seferinde (ateşkesi) bir gün uzatabiliriz" diyen Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed Al Ansari, "Şu anda ana hedefimiz ve umudumuz, yeni müzakerelere ve nihayetinde savaşın sona ermesine yol açacak kalıcı bir ateşkes sağlamaktır" dedi.

Öte yandan Amerikan ve İsrail istihbarat servislerinin başkanlarının salı günü Doha'da bir araya gelerek Katar Başbakanı ile Hamas ve İsrail arasındaki olası bir anlaşmanın "bir sonraki aşamasını" görüştüğü ileri sürüldü.