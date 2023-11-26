Hamas, İsrail’in ateşkesi deldiğini iddia ederek rehinelerin serbest bırakılmasını erteledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün salınması planlanan rehinelerin serbest bırakılması planının ertelendiğini açıkladı.
İsrail’in ateşkesi deldiğini öne süren Hamas, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin vermesi gerektiğini belirtti.
Hamas’ın açıklamalarına göre İsrail’in 100 yardım kamyonuna izin vermesi gerekirken sadece üçüne izin verdiği öne sürülüyor.
İsrail’in ateşkese ters düşecek şekilde Gazze’nin güneyinde İHA uçurduğu da iddia edildi.
BBC’ye konuşan Hamas yetkilisi, İsrail’in serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların listesinde de belirgin değişiklikler yaptığını aktardı.
İsrail ordusunun Gazze’deki Beyt Hanun bölgesinde iki Filistinliyi öldürdüğünü de iddia etti.
İsrail ise ateşkesi deldiğini reddediyor.
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