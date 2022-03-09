Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 30 yaşındaki hamile kadın, eşiyle birlikte olmaya devam etti. Doktor kontrolüne giden anne adayı duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadın, iki rahmi olduğunu ve ikincisinden de hamile kaldığını öğrenmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde ikamet eden 30 yaşındaki Caroline Wortman isimli kadın, kısır olduğunu düşündüğü sırada art arda yaşadığı olaylar nedeniyle nadir görülen olaylardan birine şahit oldu.

HAMİLELİK HABERİ ÇOK SEVİNDİRDİ

Caroline Wortman, kocası Nate ile bir süreden bu yana çocuk istiyordu. İkili sonunda çocukluk hayallerine yaklaştı. Caroline'nin hamile olduğunu öğrenen çift, büyük mutluluk yaşadı. Fakat çift, cinsel hayatlarına normal şekilde devam etti.

DOKTORA GİTTİĞİNDE ŞOKU YAŞADI

Hamileliğinin ardından rutin olarak doğum doktoruna giden Caroline, bir terslik olduğunu anladı. Ama terslik bu sefer olumlu yöndeydi. Doktor, genç kadının iki rahmi olduğunu ve ikinci rahminden de hamile kaldığını söyledi. Caroline için zorlu bir süreç de bu haberle birlikte başlamış oldu.

ÇOCUKLARINI SORUNSUZ ŞEKİLDE DOĞURDU

Caroline, kendisini bekleyen zor sürece göğüs gerdi ve 2021 yılında ilk çocuğu Josie'yi kucağına aldı. 6 ay sonra ise ikinci çocukları da erkek olarak dünyaya geldi. Çift, şu anda mutlu şekilde yaşantısına devam ediyor.