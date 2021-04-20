  • BIST 1.365
  • Altın 463,945
  • Dolar 8,1074
  • Euro 9,7566
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

Hamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun

» »
Birinci ve ikinci dalgadan farklı olarak koronavirüs, hamilelerde de ağır seyretmeye başladı. Yoğun bakımda ve servislerde tedavi gören, hayatını kaybeden çok sayıda gebe bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olan gebelerin aşı olmaları gerekiyor.
Hamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun

Üçüncü dalga ile birlikte virüsün etkilediği gruplarda da değişiklikler oldu. O gruplardan biri de hamileler...

Gebelerde virüs az görülüyor, yakalananlarda ise etkisi daha hafif oluyordu.

Özellikle "progesteron" gibi belli hormonların koruyucu olduğu biliniyordu. Ancak virüsteki değişiklikler, hamileleri de korunmasız bıraktı.

Üçüncü dalgada hamileler, hastalığı daha ağır geçiriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son zamanlarda maalesef bu fark da ortadan kalkmış durumda. Hem kadınlar özellikle de gebeler etkileniyor, vefat olaylarına da sıklıkla rastlıyoruz. Bu hem anne için, hem taşıdığı bebek için, hem aile için büyük bir felaket tabiiki.“

"Gebeler güvenle aşı yaptırabilir"

Gebelere yönelik aşı uygulamasıyla ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. Anne adaylarının iki aşıyı da güvenle yaptırabileceği belirtildi. Özellikle kronik hastalığı olan hamilelerin aşı yaptırması mutlaka öneriliyor.

Uzmanlar aşının hem bebeği hem de anneyi koruduğunu belirtiyor.

Buyru, “Keşke imkan olsa gebeleri de öncelikli bir gruba dahil edip tüm gebelere aşı yapılabilse. Bu hem doğacak bebek açısından ki antikorlar oluşan koruyucu maddeler bebeğe geçip bebeği de koruyor“ dedi.

TRT

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19’da ‘bağışıklık’ sorusunun yanıtı için kasıtlı olarak virüs verecekler19 Nisan 2021 Pazartesi 16:55
  • Süperfetasyon: Hamileyken ikinci kez hamile kaldı, 2 çocuğu oldu18 Nisan 2021 Pazar 22:30
  • Normal doğum, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor18 Nisan 2021 Pazar 20:01
  • Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı18 Nisan 2021 Pazar 19:48
  • Salgın sürecinde harcadıkları enerji azalan çocuklarda duygusal aşırı yeme eğilimi obeziteye yol açabiliyor18 Nisan 2021 Pazar 19:30
  • Uzmanlar araştırdı: Salgında ani işitme kayıpları yüzde 50 arttı18 Nisan 2021 Pazar 18:40
  • Covid-19: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti18 Nisan 2021 Pazar 18:32
  • Türk bilim insanlarından ayçiçeğinde dünyada ses getiren çalışma18 Nisan 2021 Pazar 18:16
  • 659 kişi elektronik bileklik uygulamasına dahil oldu; 1 kişinin testi pozitif çıktı18 Nisan 2021 Pazar 13:45
  • Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı17 Nisan 2021 Cumartesi 23:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti