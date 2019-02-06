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Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

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Bebek bekleyen anneler, hamileliğin ilk günlerinden itibaren halsizlik, mide bulantısı, şişkinlik ve uyku hali gibi belirtilerle sık sık karşılaşırlar.
Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Kadınların büyük çoğunluğu hamileliğin ilk günlerinde kendilerini halsiz, yorgun ve uykusuz hissederler. Mide bulantısı ve şişkinlik anne adaylarının zorlandığı belirtilerin başında geliyor. Anne olmaya hazırlanan veya adet gecikmesi yaşayan kadınlar “Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?” sorusunu merak ediyor.

Hamile kalan anneler değişen hormon dengesi yüzünden mide bulantıları yaşamaya başlar. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kadınların yarısı hamilelik dönemlerinde mide bulantısı yaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde kabusa dönüşen bu bulantılar gün içinde de devam edebiliyor ve 12. haftaya kadar sürüyor. Şiddetli olduğu durumlarda kusma, kilo kaybı ve dehidrasyon gibi sorunlara sebep olan hamilelik bulantılarını azaltmanın bazı yolları var.  

MİDE BULANTISI İÇİN ÖNERİLER

Öncelikle yağlı ve kızarmış yiyecekler bulantıları tetiklediğinden uzak durulması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Bu yiyeceklerin yerine haşlanmış patates ve makarna tercih edebilirsiniz. Çiğ meyve ve sebze de midede geç sindirildiği için mide bulantılarını arttırabilir. Mide bulantıları için bir dilim limon veya limonlu su tüketebilirsiniz. Öğünlerinizi sık hale getirerek az yemek çözüm olacaktır. 

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