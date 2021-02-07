Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?

Aralık ayında başlayan aşı uygulamalarının dörtte üçü, küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede yapıldı.

ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda. Ülke nufüsunda göre de İsrail en çok aşı yapan ülke konumunda. İsrail'de her 100 kişiden yaklaşık 60 kişi en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına 21 Aralık'ta onay verdi. Aşının dağıtımının ise Avrupa Komisyonu koordine etti.

Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzalamıştı. Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlamıştı.

ABD

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerden ABD şu ana kadar en çok aşı yaptıran ülkelerin başında geliyor. 5 Şubat'taki verilere göre ABD'de bugüne kadar yaklaşık 38 milyon 465 bin kişi en az bir doz aşı yaptırdı.

Bu da nüfusun yüzde 11,1'inden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

Çin

Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de ise bugüne kadar en az 31 milyon kişi aşı oldu. Ancak dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de halkın sadece yüzde 2,1'i aşı yaptırdı.

İngiltere

İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 31 Ocak 2021 itibariyle 11 milyon 477 binden fazla kişiye aşı vuruldu. Böylelikle nüfusun yüzde 16,9'u ilk doz aşıyı vurulmuş oldu.

İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay vermişti.

İsrail

İsrail, aşılama konusunda 5 Şubat tarihi verilerine göre nüfusunun yüzde 62'sini aşıladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 5 milyon 376 bin kişi Covid-19 aşısı oldu

Danimarka

5,8 milyonluk ülkede 5 Şubat itibariyle 311 binden fazla kişi Covid-19 aşısı oldu. Bu da nüfusun yüzde 5,4'ünden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

Norveç

Norveç'te 5 Şubat tarihi itibariyle en az 196 bin kişi aşı oldu. Norveç, Pfizer/BioNTech aşısından sipariş etmişti. 5 milyon 300 bin nüfuslu ülkede halkın yüzde 3,7'inden fazlası aşı oldu.

Finlandiya

Pfizer/BioNTech aşısına onay verilen ülkede 1 Şubat tarihi itibariyle 207 bin kişiye aşı yapıldı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede bu nüfusun yüzde 3.8'lik bir kısmının aşı olduğu anlamına geliyor.

Hollanda

Hollanda'da 5 Şubat tarihi itibariyle nüfusun yüzde 2'inden fazlası aşı oldu. Pfizer/BioNTech aşısını kullanan Hollanda, 356 bin kişiyi aşıladı.

İtalya

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da 5 Şubat tarihli verilere göre yaklaşık 2 milyon 421 bin kişi aşı oldu.

Almanya

Almanya'da 31 Ocak tarihi verilerine göre ülkede en az 2 milyon 500 bin kişi aşı oldu.

Fransa

Aşılamaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan Fransa, 5 Şubat itibariyle en az 1 milyon 962 bin aşılama yaptı. Fransa, Pfizer/BioNtech'in ardından Moderna aşısına da onay vermişti.

İspanya

İspanya'da aşılama verileri 5 Şubat tarihli. Buna göre ülkede 1 milyon 988 bin aşılama yapıldı. Aşılama oranı yüzde 425. İspanya Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti.

Türkiye'de kaç kişi aşı yaptı?

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında 6 Şubat tarihi verilerine göre en az 2 milyon 604 bin kişi ilk doz aşıyı oldu. Bu ülke nüfusunun yüzde 3'den fazlasına denk geliyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.