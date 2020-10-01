Hasan Çakmak MyART tarafından “Yılın Yazarı” seçildi

Filoloji Dalında Profesör ünvanı bulunan yazar Hasan Çakmak'a bir ödül de MyART Sanat Merkezi'nden geldi.

Merkezi Gazimağusa'da bulunan MyART Sanat Merkezi, dünyanın birçok ülkesinde sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları ve aldığı ödüller nedeniyle yazar Hasan Çakmak'ı “Yılın Yazarı” olarak belirledi.

Korona salgını nedeniyle çalışmalarına Mart ayından buyana ara vermek zorunda kalan MyART Sanat Merkezi Ekim ayı itibarıyla kültür sanat çalışmalarına kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Sanatseverlere korona tedbirleri hassasiyetinde yeniden evsahipliği yapmaya başlayan MyART Sanat Merkezi ilk faaliyet olarak yazar Hasan Çakmak'ı ödüllendirdi.

Ödül takdimi ile ilgili olarak açıklama yapan MyART Sanat Merkezi koordinatöre Mustafa Çığ, Salgın tedbirleri nedeniyle Hasan Çakmak'a ödül takdiminin mütevazi bir törenle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Koordinatör Çığ, Hasan Çakmak'ın dünyanın kabul ettiği önemli bir yazar olduğunu ve kendisini MyART Sanat Merkezi'nde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Korona virüs tedbirleri sonrasında Hasan Çakmak'a verdikleri değeri göstermek için bir ödül töreni yapmayı planladıklarını ifade eden Mustafa Çığ, mürevazi ödül töreni vesilesi ile yazar Hasan Çakmak'ın profesörlük ünvanı almasını da kutladıklarını dile getirdi.

Ödül takdimi sırasında söz alan Hasan Çakmak, MyART Sanat Merkezi'ne kendisine ve yazmış olduğu kitaplara değer vermesinden dolayı teşekkür etti.

Çakmak korona salgını sürecinde Yılın Yazarı seçilmenin oldukça keyif verici bir gelişme olduğunu ifade ederek, kültür sanatla ilgili yolculuğunun her koşulda devam edeceğini ifade etti.

Çakmak dünyanın birçok ülkesinden yüzün üzerinde ödüller aldığını ama insanın kendi ülkesinde, kendi insanı tarafından takdik görmesinin bir başka güzellik olduğunu dile getirdi.

Korona salgınının engel olduğu yazar Hasan Çakmak yurtdışı imza günü ve tanıtım programına göre; ekim ayında Norveç'in Oslo kentinde kitaplarını imzalaması gerekiyordu.