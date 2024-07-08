  • BIST 10944.37
  • Altın 2501.197
  • Dolar 32.6642
  • Euro 35.3732
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Hasan Sadıkoğlu: İtfaiyenin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, yangın bu noktaya gelmezdi

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ağıllar bölgesindeki yangın sonrası itfaiyenin araç ve ekipman eksikliklerini vurguladı. "İtfaiyenin dağlık arazilere erişecek araçları olsaydı, yangın bu noktaya gelmezdi" dedi.
Hasan Sadıkoğlu: İtfaiyenin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, yangın bu noktaya gelmezdi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dün öğle saatlerinde başlayan ve ardından gece yarısı yeniden alevlenen Ağıllar bölgesindeki yangının ardından, İtfaiye biriminin araç ve ekipman eksikliklerine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, bölgedeki itfaiye personelin işin ehli olduğunu ve gösterdiği üstün performans sayesinde yangınların kontrol altına alınabildiğini kaydederek, “İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi.” dedi.

TAK muhabirine yangına ilişkin bilgi veren Sadıkoğlu, sabah saatlerinde yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak yeniden alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 

Sadıkoğlu, İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye personelinin ve askerin hummalı çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınabildiğini belirtti.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SICAK HAVALARDA ÇOK DAHA DİKKATLİ VE DUYARLI OLMALIYIZ”

Sadıkoğlu, özellikle yangın süresince tüm imkansızlıklara rağmen İskele İtfaiyesi personelinin üstün gayret gösterdiği ve profesyonel bir şekilde çalıştığını söyleyerek, birimin araç anlamında büyük bir eksiklik içerisinde olduğunu gözlemlendiğini, mevcut araçlara yeterli hizmeti veremediğini, dağlık olan kesimlere erişemediğini ifade etti. 

Unimog tarzında ormanlık arazilerde işe yarayabilecek araçlarla yangının önüne çok daha önceden geçilebileceğini dile getiren Sadıkoğlu, ardından gelen Sivil Savunma Teşkilatı araçlarıyla daha etkin müdahalenin başladığını kaydetti. 

Yangına 2 tane askerden, bir tane ise Türkiye Cumhuriyeti’nden olmak üzere 3 helikopterle de müdahale edildiğini belirten Sadıkoğlu, Türkiye’den bir uçağın da müdahale etmek üzere hazır durumda olduğu bilgisini aldığını belirtti.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, bu süreçte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Büyükelçiliği’nin de yakın takipte olduğunu söyledi.  

Yangının yol kenarında ekili bir tarlada başlamış olmasının, yangın sebebinin atılan bir sigaradan olabileceği yönünde tespitleri olduğunu ancak bunun kesinleşmediğini ifade eden Sadıkoğlu, halka özellikle içinde bulunulan sıcak havalarda çok daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Sadıkoğlu, yangın ve olası afetlere ilişkin bölgede bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettiklerini ve özellikle yangın olasılığının azaltılması için yol kenarındaki tarlaların biçilmesinin önemine vurgu yaptıklarını söyleyerek, “önce tedbir” dedi. Sadıkoğlu, bu süreçte kenetlenen, anında seferber olan tüm yetkili birimlere ve bölge halkına teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi05 Temmuz 2024 Cuma 08:32
  • Konuk ülkeler Sadıkoğlu’nu ziyaret etti02 Temmuz 2024 Salı 14:00
  • Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:03
  • Yağlı direkten bayrak kapma yarışmasının şampiyonu Tahir Savoğlu01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:58
  • İskele'de 12’den vurmak için mücadele ettiler30 Haziran 2024 Pazar 17:51
  • İskele Festivali'nda atıcılık ve avcılık tutkunları yarıştı30 Haziran 2024 Pazar 17:49
  • Kumyalı'da büyük kaza! Araçlar yüz yüze çarpıştı!30 Haziran 2024 Pazar 17:36
  • İskele'de Festivalde de denetim sürdü29 Haziran 2024 Cumartesi 19:40
  • 7 kişi dolandırdı: Kaçak olduğu ortaya çıktı29 Haziran 2024 Cumartesi 10:55
  • Pedallar, yarın İskele Festivali için çevrilecek29 Haziran 2024 Cumartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti