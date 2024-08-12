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Hasan Sarpten: Kirli plajların ikinci numunelerinin "temiz" çıktığını hiç utanmadan açıkladılar

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Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, deniz suyu analiz sonuçlarının Turizm Bakanlığı tarafında açıklanmasına tepki gösterdi ve “İlk ölçümde kirli çıkan 12 plajın ikinci numunelerinin ne hikmetse ‘temiz’ çıktığını hiç utanmadan açıkladılar” dedi.
Hasan Sarpten: Kirli plajların ikinci numunelerinin "temiz" çıktığını hiç utanmadan açıkladılar

Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, ülke genelindeki plajlardan alınan deniz suyu numuneleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yasal yetkinin Sağlık Bakanlığı'nda olmasına rağmen deniz suyu analizlerini yine Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından açıklandığına dikkat çeken Hasan Sarpten, “Hatta, ilk ölçümde kirli çıkan 12 plajın ikinci numunelerinin ne hikmetse ‘temiz’ çıktığını hiç utanmadan açıkladılar” ifadelerini kullandı.

“Bu analizler gerçeği yansıtmıyor” diyen Sarpten, tüm taleplerine rağmen sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmediğini ve söz konusu verilerin “bilgisayarda düzenlendiğini” iddia etti.

Sarpten'in açıklaması şu şekilde:

“PLAJLAR YİNE (!) TEMİZ

Yasal yetki Sağlık Bakanlığı'nda olmasına rağmen deniz suyu analizlerini yine Turizm Bakanlığı açıkladı ve tabiki yine hepsi temiz! Hatta, ilk ölçümde kirli çıkan 12 plajın ikinci numunelerinin ne hikmetse "temiz" çıktığını hiç utanmadan açıkladılar.

Söz konusu 12 plajın büyük tesislerin dibinde olması da elbette tesadüftür. Zaten, ikinci numune de kirli çıksa bir şekil üçüncü numuneyi alırlar ve temiz çıkarırlardı.

Bu analizler gerçeği yansıtmıyor. Tüm talebimize rağmen sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmediği için bilemiyoruz ama benim inancım odur ki bu örneklerin pek çoğu siyasi atama müdürlerin bilgisayarında düzenlenmiştir.

Ne derlerse desinler ve rakamlarla istedikleri kadar oynasınlar tek bir vatandaş bile dediklerine inanmıyor. Çünkü, arazideki durum hiç de iç açıcı değil. Tek bir örnek üzerinden bunu kısaca açıklayalım.

Mesela, kirli bulunup tekrar yapılan analizlerde bile İskele Mackenzi Plajı'nda 93 E.coli ve 110 Enterekok bulmuşlar. Oysa, fotoğrafta bölgedeki binalardan denize akan lağımı açıkça görebilirsiniz. Hal böyle iken bu rakamların dahi gerçeği yansıtmadığı söylenebilir.

Öte yandan, İskele Belediyesi'nin bunu görmezden gelerek biraz ötesine "sözde" denizleri korumak için hoş bir tabela koyması ise tam bir komedidir. Keşke, ben bir plajın koskoca dev bir arıtma tesisi değilim diye bir olsaydı!”

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