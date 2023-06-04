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Hasan Taçoy: İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kâr payı yatırıldı

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Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı birikimi olanlara yüzde 20 kâr payı yatırılması işleminin tamamlandığını duyurdu.
Hasan Taçoy: İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kâr payı yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı birikimi olanlara yüzde 20 kâr payı yatırılması işleminin tamamlandığını duyurdu.

Taçoy, İhtiyat Sandığı birikimi bulunanların gerek daireye başvurarak, gerekse internet üzerinden hesaplarındaki son durumu görebileceklerini söyledi.

Önceden belirtmiş oldukları şekilde, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi olan 200 bin 600 kişiye toplam 1 milyar 180 bin TL’nin 31 Aralık 2022 tarihindeki bakiyelerine yüzde 20 karpayı olarak yatırılmış olduğunu ifade eden Taçoy, “Avans ödemeleri dışında İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından yapılacak tüm ödemeler 1 Haziran 2023’den itibaren yüzde 20 kâr payı eklenerek yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Söz konusu çalışmayı tamamlayarak hak sahiplerine gereken ödemenin yapılması için canla başla çalışan tüm bakanlık personeline göstermiş oldukları özveri ve üstün başarı için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çalışma yaşamında emek ortaya koyan tüm insanlarımızın daha iyi ve daha güzel koşullara ulaşmaları için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bunu da bu vesileyle herkesle paylaşmak isterim."

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