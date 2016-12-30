Hasan Tavukçu gözyaşlarıyla uğurlandı

Genç TV spikeri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün basın danışmanlarından Didem Gürses’in babası Hasan Tavukçu hayatını kaybetti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün basın danışmanlarından ve Genç TV spikerlerinden Didem Gürses’in babası Hasan Tavukçu hayatını kaybetti.

Çevresi tarafından çok sevilen ve dürüstlüğü ile tanınan Hasan Tavukçu’nun cenazesi, dün, Gazimağusa’da, Osman Fazıl Polat Paşa Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kısa süre öncesinde annesi Suzan Tavukçu’yu kaybeden, önceki gün de babası Hasan Tavukçu’yu yitiren Didem Gürses’i, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, yakınları, sevenleri, akrabaları ve Limanlar Dairesi Müdürü Serdar Canaltay ile bazı basın çalışanları katıldı.