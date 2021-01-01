Hasipoğlu:Dışişleri Bakanı olsaydım bu kadar telefon almayacaktım

BRT’de 14. Saat programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Oğuzhan Hasipoğlu, “siyasette kırgınlık olmaz. Günün sonunda seçim bitER başka bir seçim başlar. Ocak ayı ortasında yapılması gereken Genel Sekreterlik seçimine aday olmayı düşünüyorum”dedi.

İşte UBP Milletvekili Hasipoğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

,“TECRÜBE EDEREK ÖĞRENİYORUZ, SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ”

“Siyasette kırgınlık olmaz, bunu da zaten tecrübe ederek öğreniyoruz. Hani derlerdi ya siyasette kırgınlık olmaz işte dün dündür bugün bugündür bunu da tecrübe ederek öğreniyoruz” dedi.

“PARTİDE DEĞİL BEN DE GENEL SEKRETERLİK GÜNDEM OLDU”

“Partide henüz daha genel sekreterlik gündem olmadı. Ama ben de gündem oldu. Böyle bir düşüncem var. Tabi ki bunu Sayın Başbakanla da mutlaka istişare etmemiz gerekecek. Ama böyle bir düşüncem var. Genel Sekreterlik seçiminin tahminim Ocak ayı içerisinde olması gerekir. Bu konuda henüz Sayın Başbakan veya partinin yetkili organları bir karar üretmedi. Oturup, konuşulacak. Yani şuan Genel Sekreterlik gündemi var diye birşey söyleyemem”….

“PARTİMİZİN BİR TOPARLANMA İHTİYACI VAR”

“Genel Sekreterlik adaylığım için ön çalışmayı başlattım. Geri dönüşü de gayet olumlu. Günün sonunda partinin yeni vekillerindeniz, ilçe başkanlığımız var. Hukukçu kimliğimiz ile de katkı koyabileceğimi düşünüyorum bu sürece. Partimizin de bir toparlanma ihtiyacı var”….

“KISA SÜRELİ DÖNEM İÇİN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

“Günün sonunda aslında kısa süreli genel sekreterlik olacaktır diye düşünüyorum.Çünkü bizim Ekim ayına kadar kurultayımızı gerçekleştirmemiz gerekir. Yasa bize bunu emreder. 3 yılımızı dolduruyoruz. Son tarihte Ekim ayı. Onun öncesinde bizim bütün örgüt seçimlerimizi yapmamız lazım. İlçe başkanlığı seçimimizi yapmamız lazım. Parti Meclisini oluşturmamız alzım. Dolayısıyla bütün bunların organizasyonunda yer almak lazım. Bunu usulünce iyi şekilde yönetmemiz lazım. Tüzüğümüzde bazı dokunuşlar yapmamaız gerektiğini düşünüyorum. Bunu istişare etmek lazım. Hukukçu kimliğimizle de bu 7-8 veya 10 aylık dönem için hem kurultayımızı gerçekleştirmek hem bu örgüt seçimlerimizi gerçekleştirmek hem de hukuken yapmamız gereken tüzük değişikliği de dahil olmak üzere adımları yapmak. Parti içinde örgütlenmeyi gerçekleştirmek adına böyle bir kısa süreli dönem için aday olmayı düşünüyorum”….

“ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLARSA YENİDEN ADAYLIK OLABİLİR”

Kısa süreli genel sekreterlik sonrasında yeniden aday olmayı düşünür müsünüz şeklindeki soruya ise Hasipoğlu, “Başlattığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başlarsa yeniden adaylık neden olmasın ki”….

“GENEL SEKRETERLİK SİYASİ BİR HAMMALLIKTIR”

“Genel Sekreterlik aslında bir anlamda siyasi bir hammallıktır. İlçe başkanlığı da öyledir. Yaptığınız işlere ek olarak parti içinde partiyi daha iyi bir noktaya getirmek için örgütlenmesini düzgün bir şekilde sağlamak için tüzüğünün gerektirdiği işlemleri uygulamaya koymak için uygulanmayan konularda o tüzük tadilatına gitmek için aslında özverili bir çalışma sürecidir. Hele de bir vekil iseniz ve başka yükümlükleriniz, sorumluluklarınız var. İşe başlar ve başarılı olursak bunu da tabi ki devam ettirmeyi düşünürüz”….

“ÜÇE BÖLÜNME İMKANIMIZ YOK” “MECLİS’TEKİ KOMİTE ÇALIŞMALARINDAN GERİ DURACAĞIM” “Hem Genel Sekreterlik görevi hem de müzakere heyetinde olmam zor olmaz. Çünkü Meclis’teki komite çalışmalarından biraz geri durmak zorunda kalacağız. Kıbrıs konusu ile ilgili çalışmaların içerisinde yer alacağımıza göre bundan dolayı komitelerdeki çalışmalarda geri durmak zorunda kalacağız. Çünkü üçe bölünme imkanımız yok. Bir işi yapacaksak tam yapmak lazım diye düşünen biriyim. Dolayısıyla Genel Sekreterlik de olacaksa tabi ki komite çalışmalarına hukuki konularda dışardan destek vermeye çalışacağız.Komite başkanlığı herhalde mümkün olmaz diye düşünüyorum”….

“LİYAKAT KAVRAMLARI MUTLAKA BİRGÜN YER BULACAK”

“Günün sonunda ben herhalde Dışişleri Bakanı olsaydım bu kadar telefon almayacaktım.Toplumda da bu kadar bana karşı bir sempati ve istenç olmayacaktı. Bakan olmadığımda tabi ki üzüldüm, şaşırdım ama olamdığı için de bu kadar da vatandaşımızın, sevenimizin partili olsun olmasın böyle bir müsbet tepskisini gördüğüm için de ayrıca mutlu oldum. Halkımızda demek ki böyle bir yakıştırma varmış o anlamda da mutlu oldum. Bana göre siyaset uzun bir maraton elbette liyakat denen kavramlar da birgün mutlaka hakkaniyetli bir şekilde yer bulur diye düşünürüm”….

“UBP’DE BÖLGECİLİK TEAMÜLÜ ORTADAN KALKMIŞTIR”

“Ada geneli sisteme geçmeden önce UBP içinde bölgelere göre görev teamüllü vardı. Yani Genel Başkan Lefkoşa’dan ise Genel Sekreter diğer bölgelerden olurdu. Veya tam tersi olurdu. Şimdi ada geneli sisteme geçtikten sonra teamül de yok oldu. Bu teamülün de bir emsali var. Sanıyorum 1-2 sene önceydi Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar Başbakan’dı, Meclis Başkan Yardımcısı Lefkoşa’dandı, 3 bakan Lefkoşa’dan idi, Genel Sekreter de Lefkoşa’dan sayın Hasan Taçoy’du. Yani ben o zaman parti meclisinde yapılan konuşmaları hatırlıyorum artık böyle bir bölgecilik teamülü ortadan kalkmıştır çünkü tek bölge ada geneli sisteme geçtik” ….

“BUGÜN KIRGIN OLAN VEKİL ARKADAŞLAR YARIN BARIŞIRLAR”

“Şimdiden Resmiye Canaltay’a yeni görevi hayırlı olsun diyorum. Bugün kırgın olan vekil arkadaşlarımız yarın barışırlar diye de düşünüyorum. Siyasette bunu gerektirir. Bir anlık kırgınlıklar olabilir sonuçta bu bir yarıştır. Ama kimi bu sonucu beğenebilir kimisi de beğenmeyebilir.Sonuç zaman içinde kabullenilir”….

“BENİ KİMSE ARAMADI” “VİCDANIMA GÖRE OYUMU KULLANDIM”

“Kim kime telkinde bulundu? Mutlaka olabilir. Beni mesela kimse aramadı. Şuna oy ver buna oy ver gibi. Ben kendi vicdanıma göre oyumu kullandım. Ama varsa böyle birşey ve eleştiri söz konusu oluyor. O da olabilir. Ama günün sonunda kapalı usulle bir oylama yapıldı. Diğer partilerle bir seçime girmiyorsunuz aile içinde bir seçime giriyorsunuz. Benim açımdan hiç kırgınlkık olmaz. Sonuçta bu bir seçimdir. Ve oy kullananlar da abilerimiz, kardeşlerimizdir, dostlarımızdır.Yani kırılma olmaz. Günün sonunda seçim biter başka bir seçim başlar”….