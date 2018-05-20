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Hastanede Ani ve Gayri Tabii Ölüm   

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Hastanede Ani ve Gayri Tabii Ölüm   
Hastanede Ani ve Gayri Tabii Ölüm   

Ani ve Gayri Tabii Ölüm    
1. 19.05.2018 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde   tedavi görmekte olan Pakistan uyruklu  Shahid NAEEM(E-25) yaşamını yitirmiştir.  Müteveffa ölüm nedeninin tespiti için  Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2. 20.05.2018 tarihinde, saat 02:40 sıralarında Arapköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Tarkan ÖZOĞURLU (E-43) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir Müteveffa ölüm nedeninin tespiti için Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


 

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