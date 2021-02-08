  • BIST 1.535
  • Altın 416,569
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Hastanede doktora oraklı saldırı: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim

»
Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında 42 yaşındaki Ali Sırrı K.'nin, hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.
Hastanede doktora oraklı saldırı: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim

Rize’de Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K.'nın oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaraladı. Doktor, tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da polise teslim edildi. Saldırganın, ifadesinde, "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim" dediği öğrenildi.

Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında 42 yaşındaki Ali Sırrı K.'nin, hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.

Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla doktora saldırdı.

Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor.

"Birine saldırmayı kafaya koydum"

Öte yandan, Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'08 Şubat 2021 Pazartesi 21:20
  • TTB’den mutasyon uyarısı: Hastaneye yatış ve ölümlerin artması kaçınılmaz08 Şubat 2021 Pazartesi 21:16
  • Merkel ile Erdoğan görüştü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:04
  • DEVA ve Gelecek'ten "parlamenter sistem" vurgusu08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
  • ‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyen İnce, parti üyeliğinden istifa etti08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
  • HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:02
  • TTB'den "kar topu etkisi" uyarısı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:01
  • Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı08 Şubat 2021 Pazartesi 20:48
  • Metrepoll Araştırma: İlk kez Millet ittifakı önde!08 Şubat 2021 Pazartesi 20:13
  • Türkiye'de 8 bin 103 vaka, 103 can kaybı08 Şubat 2021 Pazartesi 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti