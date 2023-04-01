Hatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Saatler 15.34'ü gösterdiğinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapılırken derinlik 13.34 km. olarak duyuruldu.
Ardından 15:40 geçe 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı
Saatler 15.34'ü gösterdiğinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapılırken derinlik 13.34 km. olarak duyuruldu.
Ardından 15:40 geçe 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı
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