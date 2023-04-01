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SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Hatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 15:40 geçe 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı
Hatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Saatler 15.34'ü gösterdiğinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapılırken derinlik 13.34 km. olarak duyuruldu.

Ardından 15:40 geçe 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı

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