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Hatay'da son durum: 'Deprem nedeniyle 2 bine yakın bina yıkıldı, kayıplarımız çok fazla'

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle kentte 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu ve kayıpların çok fazla olduğunu, arama-kurtarma ekiplerinin kente gelmeye başladığını söyledi. Resmi rakamlara göre Hatay'da 872 can kaybı, 2 bin 6
Hatay'da son durum: 'Deprem nedeniyle 2 bine yakın bina yıkıldı, kayıplarımız çok fazla'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle kentte 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu ve kayıpların çok fazla olduğunu, arama-kurtarma ekiplerinin kente gelmeye başladığını söyledi. Resmi rakamlara göre Hatay'da 872 can kaybı, 2 bin 666 da yaralı var.

 

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Savaş, Hatay'da 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu belirterek "Kamu binalarının çoğu, bizim kendi binamız, itfaiye, AFAD, üç hastanede ağır hasar var, kayıplarımız çok fazla" dedi.

İsmail Küçükkaya'nın Yeni bi' Sabah programına konuk olan Savaş, "Ankara, İstanbul, İzmir belediye başkanlarının desteğiyle gıda, çadır, içme suyu desteğini artık verebiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bu sabah yaptığı açıklamada, depremle ilgili çalışmalarında bugün Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'ya odaklanılacağını söyledi.

Hatay'daki can kaybını 872, yaralı sayısını ise 2 bin 666 olarak açıklayan Oktay, 2 bin 465 arama kurtarma personelinin Hatay'da olduğunu açıkladı.

Oktay, depremlerden etkilenen tüm illerde 12 bin 181 arama kurtarma personelinin görev yaptığını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı, Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 binanın yıkıldığı, merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamının da neredeyse tamamen çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bilgisini geçti.

Lütfü Savaş, Hatay'da kurtarma çalışmalarının neden geç başladığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Burada büyükşehir daha çok iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale edebiliyor. Dışarıdan gelenlerin destek vermesi gerekiyor, ilçelerimizin imkanları kısıtlı. Havaalanı kullanılamaz durumda. Gelenler Adana ve Antep'ten gelmek zorunda. Kurtarma ekiplerinin ağır teçhizatları olduğu için karayoluyla gelmeleri gerekiyor. İstanbul'dan gelenler özellikle Bolu'da zorluk çekiyor. Biz iş makineleriyle hızlı kurtarabileceklerimize odaklandık ama tecrübeli profesyonellerin olması gerekiyor."

"Şehir merkezinde ve Hatay'ın belirli bölgelerinde ciddi bir iletişim sıkıntısı var." diyen Savaş, yetkililere ulaşmanın saatler sürebildiğini belirtti.

Savaş, deprem için yeterince tedbir alınmadığını söyledi ve, "Çok şiddetli bir deprem ama daha az hasarla atlatabilirdik" dedi.

Hatay Havalimanı hasarlı, İskenderun Limanı'nda yangın

Hatay Havalimanı hasar gördü ve uçuşlar iptal edildi. Hatay-Reyhanlı yolunun bir kısmı deprem sırasında yıkıldı.

İskenderun Limanı’nda dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.

Konteynerlerin dün yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde devrilmiş olabileceği düşünülüyor.

Bölgedekiler limandan yükselen yoğun siyah dumanın görüntülerini paylaşıyor.

TCSG Yaşam gemisi ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal deprem günü Hatay'a arama kurtarma ekiplerinin ve yardımın ulaşmadığıyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından, Halk TV yayınında, "Samandağ ilçemize, Defne ilçemize tek bir ekip gelmedi. 14 saattir bekliyoruz. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, İskenderun merkezde çok ciddi kayıplar, yıkımlar var" açıklamasında bulunmuştu.

"En az 50 km gittim hasar görmeyen bir binaya rastlamadm. Burada mevcut olan asker lojmanları ve birliğin tamamı, AFAD binası da çöktü. Kurumlar işlemez halde acil bir şekilde dışarıdan yardıma ihtiyaç var" sözlerini ekledi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Hatay’dayım. Durum tahmin edilenden daha kötü" paylaşımı yaptı. "Hatay ölü şehre dönmüş; her yer yıkılmış, elektrik yok. Kurtarma ekipleri çok yetersiz" sözlerini ekledi.

Hatay Havalimanı hasarlı, İskenderun Limanı'nda yangın

Hatay Havalimanı hasar gördü ve uçuşlar iptal edildi. Hatay-Reyhanlı yolunun bir kısmı deprem sırasında yıkıldı.

İskenderun Limanı’nda dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.

Konteynerlerin dün yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde devrilmiş olabileceği düşünülüyor.

Bölgedekiler limandan yükselen yoğun siyah dumanın görüntülerini paylaşıyor.

TCSG Yaşam gemisi ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal deprem günü Hatay'a arama kurtarma ekiplerinin ve yardımın ulaşmadığıyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından, Halk TV yayınında, "Samandağ ilçemize, Defne ilçemize tek bir ekip gelmedi. 14 saattir bekliyoruz. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, İskenderun merkezde çok ciddi kayıplar, yıkımlar var" açıklamasında bulunmuştu.

"En az 50 km gittim hasar görmeyen bir binaya rastlamadm. Burada mevcut olan asker lojmanları ve birliğin tamamı, AFAD binası da çöktü. Kurumlar işlemez halde acil bir şekilde dışarıdan yardıma ihtiyaç var" sözlerini ekledi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Hatay’dayım. Durum tahmin edilenden daha kötü" paylaşımı yaptı. "Hatay ölü şehre dönmüş; her yer yıkılmış, elektrik yok. Kurtarma ekipleri çok yetersiz" sözlerini ekledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan depreme ilişkin deprem günü yaptığı açıklamada, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı" dedi.

"Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" sözlerini ekledi.

Habertürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünün bulunduğu 6 katlı A Blok'un tümüyle yıkıldığı bilgisini geçti.

 

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