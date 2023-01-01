Hava Bugün Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, sıcaklığın ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2022 - 06 Ocak 2023 tarihleri arasında, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yeni yılın ilk günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. Havanın pazartesi açık ve az bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba açık ve az bulutlu; perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında olacakken, rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.