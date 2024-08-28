Hava bugün ve yarın az bulutlu

27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu, diğer günler az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.