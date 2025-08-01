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Hava iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak

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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacak; rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak

Hava önümüzdeki günlerde az bulutlu olacak; en yüksek sıcaklık genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 – 8 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod süresince ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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