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Hava parçalı ve az bulutlu olacak

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Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.
Hava parçalı ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin, 8- 14 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülkenin periyodun ilk yarısı yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 21-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

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