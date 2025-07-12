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Hava sıcaklığı 35- 38 derece dolaylarında seyredecek

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Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca hava sıcaklığının 35- 38 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.
Hava sıcaklığı 35- 38 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak ancak bugün ve pazartesi günleri hava sabah saatlerinde yer yer sisli olacak.

Perşembe günü ise hava öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 35 – 38, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette salı, çarşamba ve perşembe günleri ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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