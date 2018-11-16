Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Güneşköy’de eğitim düzenleyecek. Eğitim, 16 Kasım Cuma günü, saat 19:00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde yer alacak.
Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.
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