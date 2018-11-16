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Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenliyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Güneşköy’de eğitim düzenleyecek.
Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Güneşköy’de eğitim düzenleyecek. Eğitim, 16 Kasım Cuma günü, saat 19:00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde yer alacak.

Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

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