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Hazırlık ödenekleri ödeniyor...

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Maliye Bakanlığı, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 5 Ekim'de ödeneceğini duyurdu.
Hazırlık ödenekleri ödeniyor...

Maliye Bakanlığı, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim Perşembe günü ödeneceğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'öğretmenler günü şimdiden kutlu olsun' ifadeleri de yer aldı

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