Hazırlık ödenekleri ödeniyor...

Maliye Bakanlığı, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 'öğretmenler günü şimdiden kutlu olsun' ifadeleri de yer aldı
Maliye Bakanlığı, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 'öğretmenler günü şimdiden kutlu olsun' ifadeleri de yer aldı
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