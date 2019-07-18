HDP: “Her türlü hamleden en fazla Kıbrıs halkları zarar görecektir”

Türkiye’de Parlamentoda olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup Başkanvekili Saruhan Oluş, TBMM Genel Kurulu’nda Kıbrıs açıklarında artan doğal gaz gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oluş, yaptığı açıklamada hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olduklarını açıklayarak, “Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Oluş şöyle konuştu: “Doğu Akdeniz’de bulunması muhtemel kaynaklarda tüm Kıbrıs halklarının eşit hakları vardır. Ancak gerilimi tırmandıracak ve Kıbrıslı Türkleri kutuplaşmanın tarafı yapacak her türlü hamleden en fazla yine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs halkları zarar görecektir.”

İşte açıklama:

Kıbrıs’ta iki toplum (Kıbrıs Türk ve Rum Halkları), siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır.

İki tarafın ortak siyasi iradesi dışındaki tüm girişimler meşruiyet tartışmasını beraberinde getirmektedir.

Bu sebeple Kıbrıs’ta garantör devletler dahil olmak üzere hiçbir üçüncü taraf Kıbrıs’ta siyasi çözüm imkanlarını heba edecek bir tavır içerisinde bulunmamalıdır. Kıbrıs’ta nihai bir anlaşmanın sağlanmasına bağlı olarak Kıbrıs’taki iki toplumun kuracağı ortak irade çerçevesinde doğal zenginlik kaynakları bölgesel refah, istikrar ve işbirliği için fırsata dönüştürülmelidir.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk halkının lideri Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu “ortak bir komite kurulması” kapsamlı önerisini destekliyoruz.

Gerilim ve kutuplaşmayı tırmandırabilecek adımlar yanlıştır. Bu gerilim ve kutuplaşmanın da en fazla Kıbrıs halklarına zarar vereceğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz’de bulunması muhtemel kaynaklarda tüm Kıbrıs halklarının eşit hakları vardır. Ancak gerilimi tırmandıracak ve Kıbrıslı Türkleri kutuplaşmanın tarafı yapacak her türlü hamleden en fazla yine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs halkları zarar görecektir.

Yapılması gereken, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatacak adımlar atılmasını sağlamaktır. Bölgesel barış, istikrar ve işbirliği bu şekilde gelişebilir.

Dolayısıyla bölgede gerilimi tırmandırabilecek hiçbir tutumun arkasında olmayacağımızın altını çiziyor; siyasi, diplomatik, hukuki diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasını öneriyoruz ve önemsiyoruz. (Gazedda)

Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç

HDP Grup Başkanvekilleri