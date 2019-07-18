  • BIST 101.566
  • Altın 258,904
  • Dolar 5,6804
  • Euro 6,3745
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

HDP: “Her türlü hamleden en fazla Kıbrıs halkları zarar görecektir”

»
Türkiye’de Parlamentoda olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup Başkanvekili Saruhan Oluş, TBMM Genel Kurulu’nda Kıbrıs açıklarında artan doğal gaz gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
HDP: “Her türlü hamleden en fazla Kıbrıs halkları zarar görecektir”

Türkiye’de Parlamentoda olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup Başkanvekili Saruhan Oluş, TBMM Genel Kurulu’nda Kıbrıs açıklarında artan doğal gaz gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oluş, yaptığı açıklamada hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olduklarını açıklayarak, “Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Oluş şöyle konuştu: “Doğu Akdeniz’de bulunması muhtemel kaynaklarda tüm Kıbrıs halklarının eşit hakları vardır. Ancak gerilimi tırmandıracak ve Kıbrıslı Türkleri kutuplaşmanın tarafı yapacak her türlü hamleden en fazla yine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs halkları zarar görecektir.”

İşte açıklama:

Kıbrıs’ta iki toplum (Kıbrıs Türk ve Rum Halkları), siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır.

İki tarafın ortak siyasi iradesi dışındaki tüm girişimler meşruiyet tartışmasını beraberinde getirmektedir.

Bu sebeple Kıbrıs’ta garantör devletler dahil olmak üzere hiçbir üçüncü taraf Kıbrıs’ta siyasi çözüm imkanlarını heba edecek bir tavır içerisinde bulunmamalıdır. Kıbrıs’ta nihai bir anlaşmanın sağlanmasına bağlı olarak Kıbrıs’taki iki toplumun kuracağı ortak irade çerçevesinde doğal zenginlik kaynakları bölgesel refah, istikrar ve işbirliği için fırsata dönüştürülmelidir.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk halkının lideri Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu “ortak bir komite kurulması” kapsamlı önerisini destekliyoruz.

Gerilim ve kutuplaşmayı tırmandırabilecek adımlar yanlıştır. Bu gerilim ve kutuplaşmanın da en fazla Kıbrıs halklarına zarar vereceğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz’de bulunması muhtemel kaynaklarda tüm Kıbrıs halklarının eşit hakları vardır. Ancak gerilimi tırmandıracak ve Kıbrıslı Türkleri kutuplaşmanın tarafı yapacak her türlü hamleden en fazla yine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs halkları zarar görecektir.

Yapılması gereken, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatacak adımlar atılmasını sağlamaktır. Bölgesel barış, istikrar ve işbirliği bu şekilde gelişebilir.

Dolayısıyla bölgede gerilimi tırmandırabilecek hiçbir tutumun arkasında olmayacağımızın altını çiziyor; siyasi, diplomatik, hukuki diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasını öneriyoruz ve önemsiyoruz. (Gazedda)

Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç
HDP Grup Başkanvekilleri

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon: Türkiye 9 milyar dolar kayba uğrayacak18 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
  • Gezi Parkı davası | Avukat Karaduman: Bu dava, kendi iddialarını kendisi çürüten iddianame olarak tarihteki yerini aldı18 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
  • Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı18 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
  • Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme18 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
  • Kaftancıoğlu: Bu dava İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davası18 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Davutoğlu: Erdoğan'ın benden isteği "Başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma" idi18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
  • Türkiye'den ABD'nin F-35 programı kararına tepki18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
  • Pentagon: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
  • Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  • Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti