HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

HDP emekli amirallerin bildirisine hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır’ diye yorumladı.

103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sözde gündemler tutmaz” deyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a işşsizliği hatırlatmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Acı hafıza depreştirilmemeli” demişti.

‘Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır’

HDP’nin Twitter hesabında Türkiye’de, ‘gerek askeri gerek sivil her türlü darbe veya darbe girişiminin ağır yıkımlara yol açtığı’ kaydedilerek şunlar aktarıldı: “Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir.

Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır.”