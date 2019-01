HDP Milletvekili Leyla Güven'in durumu ağırlaşıyor

Leyla Güven’in başladığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 63. günü geride bıraktı. Ciddi sağlık sorunları oluşan Güven’in durumuna ilişkin Diyarbakır’da konuştuğumuz hukukçular ve kitle örgütleri, Güven’in taleplerine cevap verilmesi çağrısında bulundu.

'AYRIMCI POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMESİ LAZIM'

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, Leyla Güven’in sağlık sorunlarının giderek ağırlaştığına dikkat çekerek Güven ile, arkadaşları aracılığıyla görüşme sağlayabildiklerini ifade etti. Güven ile başlayan ve diğer cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin ciddi boyutlara ulaşmadan taleplerin karşılanması gerektiği çağrısında bulunan Koluman, “Biz her koşulda yaşam hakkını savunmaktayız. Baro olarak ilkesel yaklaşımımız mahpusların, taleplerini dile getirirken kendi yaşamlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmasıdır. Bu yaklaşımımızı bir kez daha bu vesile ile tüm muhataplarına hatırlatıyoruz. Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınan avukat-müvekkil görüşme hakkının, Öcalan da dahil olmak üzere her zaman ve her koşulda eşit ve ayrımsız bir şekilde her mahpusa tanınması gerekmektedir. Mahpusların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesi lazım” dedi.

LEYLA GÜVEN, AVUKAT GÖRÜŞÜNE ÇIKAMIYOR

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi. Cezaevlerindeki en az 156 tutuklunun süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemleri ise sürüyor.

Tansiyon düzensizliği, mide bulantısı, halsizlik, baş ağrısı, mide krampı, sese ve ışığa hassasiyetinin çok artması gibi birçok sağlık sorunu yaşayan Güven’in, son 10 gün içinde avukatlarıyla çok kısa olmak kaydıyla 3 kez görüşebildiği kaydedildi. Güven’in, son 6 gündür sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi.

CEZAEVLERİNDE AÇLIK GREVİ EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Aynı taleple 16 Aralık’ta 35 tutuklunun 9 farklı cezaevinde başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi de 25’üncü gününde devam ediyor.

17 Aralık’ta 4 farklı cezaevinde bulunan 13 tutuklunun başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 24’ncü gününe girerken, 20 Aralık’ta bir cezaevinde 4 tutuklunun başlattığı eylem 21’nci gününde. 24 Aralık’ta bir cezaevinde 5 tutuklunun başlattığı eylem 17’ıncı, 26 Aralık’ta 15 cezaevinde 65 tutuklunun başlattığı eylem 15’üncü, 28 Aralık’ta bir cezaevinde bir tutuklunun başlattığı eylem 13’inci gününde devam ediyor. Son olarak 5 Ocak’ta ise 7 farklı cezaevinde 23 tutuklunun başlattığı eylem 4’üncü gününde sürüyor.

Süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine Leyla Güven de 8 Kasım’da başlamıştı