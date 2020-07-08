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'Helal otelde' alkollü içki satışı: Muhafazakar müşteriler konseptin değiştiğini sonradan öğrendiler

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'Helal otelde' alkollü içki satışı: Muhafazakar müşteriler konseptin değiştiğini sonradan öğrendiler
'Helal otelde' alkollü içki satışı: Muhafazakar müşteriler konseptin değiştiğini sonradan öğrendiler

Bodrum'da 'muhafazakar konsepte' sahip olduğu bilinen bir 'helal otele' rezervasyon yapan çok sayıda kişi, otele gittiklerinde konseptin değiştiğini görünce tepki gösterdi. Vatandaşların ayrıca ödemelerini de geri alamadıkları öğrenildi.

Bir kısmı yurt dışında yaşayan çok sayıda kişi, 'muhafazakar konsepte' sahip olduğu bilinen The Qasr Bodrum Otel’e rezervasyon yaptırdı.

Ödemeler, otelin pazarlamasını yapan Arel Org. Dan. Tur. şirketine yapıldı. Tatilciler, iç turizmin başlaması ile birlikte rezervasyon yaptırdıkları otel ile temasa geçti. Ancak müşteriler, otel ile temasa geçtiklerinde otelin adının ve konseptinin değiştiğini öğrendiler. Otelde alkollü içki satışlarının da yapıldığı mekanlar da bulunuyordu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Anılan otelde tatil yapamayacaklarını düşünen tatilciler bu kez yaptıkları ödemenin iadesini istese de sonuç alamadı.

Otelin sahibi M. V. E., konu ile ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Otelimizin pazarlamasını yapan Arel isimli firma, haberimiz olmadan çok sayıda kişiden para toplamış. Otelde konseptin değiştiği bilindiği halde bu satışlar yapılmış. Biz de, bu firmanın sahibi Taner A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Alacak davamız ise sürüyor. İcra takibi için acentenin adresine gidildiğinde ise, iş yerinin boşaltıldığı gördük. Şirket hakkında TÜRSAB’a da şikâyette bulunduk. Bu firma bizim dışımızda başka bir grubu daha 4-5 milyon lira dolandırmış.”

Suçlanan acente Arel Organizasyon’a ise ulaşılamıyor. Telefon numaraları yanıt vermeyen şirketin geçen Mayıs ayında el değiştirdiği anlaşıldı. Şirket sahibi Taner A., sahibi olduğu tüm hisseyi Ankara Mamak’ta yaşayan Kasım C.’ye devretti. Tartışmaların odağındaki oteli yeni isim ve yeni konsepti ile işleten firmasın sahibi ise “Ortada bir mağduriyetin olduğu doğru. Ancak, bu durumun bizimle hiçbir ilgisi yok. Biz yine de insanların mağdur olmamaları adına kendilerine yardımcı oluyoruz. Otelde konaklamak isteyen ailelere kapımız sonuna kadar açık. Ancak, tüketicilerin ödedikleri paralarının iadesinin bizimle ilgisi yok” dedi

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