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Hemşire Alımı İçin Sınav 17 Ocak'ta Yapılıyor

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), koronavirüs nedeniyle Mart 2021 sonrasına ertelenen Yüksek Hemşire sınavlarını, Sağlık Bakanlığı’nın “elzem ihtiyaç duyulduğunu” belirtmesi üzerine 17 Ocak’ta yapma kararı aldı.
Hemşire Alımı İçin Sınav 17 Ocak'ta Yapılıyor

 

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), koronavirüs nedeniyle Mart 2021 sonrasına ertelenen Yüksek Hemşire sınavlarını, Sağlık Bakanlığı’nın “elzem ihtiyaç duyulduğunu” belirtmesi üzerine 17 Ocak’ta yapma kararı aldı.

KHK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Hizmeti Komisyonu olarak 5 Ocak 2021 tarihli kararımız ile, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen görüş doğrultusunda, yüksek katılımlı ve sınavları okullarda yapılacak olan  kadroların yazılı yarışma sınavlarını Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelemiştik. Bu kadrolardan bir tanesi olan, III. Derece Yüksek Hemşire kadrosunun yazılı yarışma sınavı da 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı Komisyonumuza iletmiş olduğu 8 Ocak tarihli yazısı ile III. Derece Yüksek Hemşire kadrosunun Pandemi ile mücadele kapsamında hizmetlerine elzem ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve yazılı yarışma sınavı ile diğer işlemlerinin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, ilgili kadronun doldurulmasının elzem olması nedeniyle, Sınavlarda uyulması gereken önlemleri” titizlik ve hassasiyetle uygulayarak, III. Derece Yüksek Hemşire mevkisi ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının 17 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.”

KHK tarafından yapılan açıklamada, sınavlarda uyulması gereken önlemler hatırlatıldı. 

Buna göre, “Sınav salonlarında sınava katılacakların, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmaları ve maske takmaları sağlanacak”, “Sınıfların kapı ve pencereleri açık olacak ve sık sık açarak havalandırılacak”, “Sınıflar 1/10’luk çamaşır suyu ile silinecek ve aynı şekilde yüzeyler de temizlenecek”, “Sınava katılacak adaylar sınav tarihinde ülkede uygulanan önlemlere göre sınava alınacak (maske takmış bir şekilde)”.

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