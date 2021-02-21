Hemşireler Sendikası: “UBP’nin almış olduğu en doğru karar,Pilli’nin görevden alınması ”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Kendi adıma söyleyebilirim.

Hükümetin üçlü koalisyon olarak kurulduğu günden bugüne kadar, UBP’nin almış olduğu en doğru kararın Sn. Ali Pilli’nin görevden alınması olduğudur.

Siyaseti hiç olmadığı kadar sağlığın içine sokan, her türlü ben yaparım, ben bilirim, benim yolum doğru olandır Diye, diye memleketi kaosa sürükleyen biri, kahraman oluyor.

Ama iyi insandır, iyi biridir sözlerini çok duydum. Evet iyi bir insandır, insanlığına lafım yok. İyi bir insan, iyi bir yönetici olacak diye bir kaide de yok.

Geldiği günden bu yana hemşire ve ebe meslektaşlarıma tek bir faydasının olmadığını bir kenara bırakayım. Mesleğimizi, ülkemizin kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir sağlık bakanı bu kadar aşağılamamış, ayaklar altına almamıştır. Halen sözümün arkasındayım Sn. Milletvekili tarih seni hemşire düşmanı olarak hatırlayacaktır.

Kimse parmağının arkasına saklanmasın bu süreci iyi yönetmedi, yönetemedi. Şimdi sesleri duyar gibiyim gecesi gündüzü bir oldu sen ne konuşun, beklide sinir oldunuz bana olsun sizlerin görüşünüze saygı duyuyorum, ben bireysel görüşlerimi dile getiriyorum.

Dışı sizi, içi beni, yakar derler ya. Mesele de bu konuşacak çok şey var, ama gidenin arkasından çok konuşulmaz derler, şimdilik susuyorum.

Yeni görevinde sağlık bakanımız Sn. Ünal Üstel’e başarılar dilerken, gelenin gideni aratmaması temennisiyle Sn. Ali Pilli ile kuramadığımız diyaloğu kurabilmemizi temenni ediyorum.