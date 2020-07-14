‘Hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili işbirliği mekanizması tesis edilmeli’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB Dış İlişkiler Konseyi’nin ardından yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meselelere ilişkin tutumunun bütün taraflarca bilindiğini vurguladı.

Aksoy “Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada’daki iki halk arasında hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda bir iş birliği mekanizması tesis edilmesi, Türkiye ile diyalog kanallarının yeniden başlatılması, Türkiye karşıtı ittifaklar yerine ön koşulsuz olarak bölgede diyalog ve iş birliği atmosferinin yaratılmasıdır. Doğu Akdeniz’de gerginlik, ancak böyle bir yaklaşımın tüm taraflarca benimsenmesiyle sona erdirilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Libya konusunda ise Aksoy AB, Libya krizinin barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunmak istiyor ise, İrini Harekatı’yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumu terk ederek BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası meşruiyetten yana tavır göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Aksoy, Borrell’in Ayasofya’ya ilişkin açıklamalarına yönelik ise, “Bir kez daha Ayasofya’nın Türkiye’nin mülkü olduğunu ve statü değişikliği de dahil olmak üzere Ayasofya’ya ilişkin her türlü tasarrufun sadece Türkiye’nin egemen yetkisinde bulunduğunu vurguluyoruz. Kimse Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale edemez.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Aksoy, Borrell’in Türkiye-AB ilişkilerinde diyalog ve angajmana vurgu yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.