  • BIST 118.428
  • Altın 292,692
  • Dolar 5,8741
  • Euro 6,5155
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen şahıs abd’ye iade ediliyor

» »
Güney Kıbrıs’ta, Hizbullah terör örgütü üyesi olduğu ve örgüt için kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle tutuklanan Lübnan uyruklu şahsın ABD’ye iadesi kesinleşti.
Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen şahıs abd’ye iade ediliyor

Alithia ve diğer gazeteler, Lübnan uyruklu olan ve “Diab” ismiyle haberde yer alan şahsın, 8 Mart 2019 tarihinde Larnaka Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs’a giriş yapmak isterken, yasaklı kişiler listesinde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından tutuklandığını hatırlatarak, şahsın Rum Yüksek Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdılar.

Habere göre kara para aklama ve Hizbullah terör örgütüne finans sağlama gibi birçok suç sebebiyle tutuklanan şahıs hakkında ABD tarafından iade talebinde bulunulmuş ve Larnaka Rum Mahkemesi tarafından alınan 27 Eylül 2019 tarihli kararla ABD’nin talebi onaylanmıştı.

Gazete, Lübnanlı şahsın Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak serbest bırakılmasını talep ettiğini ancak Yüksek Mahkemenin de dünkü kararıyla şahsın ABD’ye iadesini onayladığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs da dahil 5 ülkenin dışişleri bakanları Kahire’de bir araya geldi09 Ocak 2020 Perşembe 14:44
  • Rum Büyükelçi Suudi yetkiliyle görüştü09 Ocak 2020 Perşembe 14:42
  • Kuri barajı taştı09 Ocak 2020 Perşembe 14:06
  • Energean şirketi Rum siyasi partilerle temaslar başlattı09 Ocak 2020 Perşembe 12:43
  • Fotiu “’Aşşa’(Paşaköy) kayıplarının akıbetinin belirlenmesi için her türlü çaba sarf edilecek”09 Ocak 2020 Perşembe 12:36
  • İngiliz turist hakkındaki karar “rahatlattı”08 Ocak 2020 Çarşamba 14:27
  • Barajlar ardı ardına taşıyor08 Ocak 2020 Çarşamba 14:17
  • “Türkiye’nin sondajları sonuçsuz kaldı”08 Ocak 2020 Çarşamba 13:15
  • Spehar yarın liderlerle ayrı ayrı bir araya geliyor08 Ocak 2020 Çarşamba 12:47
  • Yeorgiyadis DİSİ Başkan Vekili seçildi08 Ocak 2020 Çarşamba 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti