Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen şahıs abd’ye iade ediliyor

Güney Kıbrıs’ta, Hizbullah terör örgütü üyesi olduğu ve örgüt için kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle tutuklanan Lübnan uyruklu şahsın ABD’ye iadesi kesinleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, Lübnan uyruklu olan ve “Diab” ismiyle haberde yer alan şahsın, 8 Mart 2019 tarihinde Larnaka Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs’a giriş yapmak isterken, yasaklı kişiler listesinde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından tutuklandığını hatırlatarak, şahsın Rum Yüksek Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdılar.

Habere göre kara para aklama ve Hizbullah terör örgütüne finans sağlama gibi birçok suç sebebiyle tutuklanan şahıs hakkında ABD tarafından iade talebinde bulunulmuş ve Larnaka Rum Mahkemesi tarafından alınan 27 Eylül 2019 tarihli kararla ABD’nin talebi onaylanmıştı.

Gazete, Lübnanlı şahsın Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak serbest bırakılmasını talep ettiğini ancak Yüksek Mahkemenin de dünkü kararıyla şahsın ABD’ye iadesini onayladığını belirtti.