Hobi amaçlı başladı, Şimdi yurt dışına satıyor

Manavgat Irmağı'nda turizm tesislerine yönelik "doktor balık" üretmek amacıyla yer kiralayan Damar, boş zamanlarında hobi amaçlı, oltayla ırmakta yılan balığı tutmaya başladı.

Bu süreçte hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Damar, yılan balığını ihraç etmek için yatırım olanaklarını araştırdı. Damar, daha sonra avlanma izni olan bölgelerden yılan balığı toplamaya başladı.

İlk ihracatını Güney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'ın yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıktı. Yılan balığına olan talebi karşılamaya çalışan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

Özel ekipmanlarla avlanabilen balıklar, havuzda birkaç gün dinlendirildikten sonra yine özel koruma kaplarına konularak uçakla Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Hedef yılan balığını daha çok ülkeye ihraç etmek

Damar, AA muhabirine, Manavgat Irmağı'nda gördüğü ve merakla başladığı yılan balığı avlama ve satma işini zamanla daha da geliştirdiğini söyledi.

Turizm tesislerine yönelik "doktor balığı" üretmek isterken kendisini bu işin içinde bulduğunu aktaran Damar, "Yurt dışında genellikle Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a yılan balığı gönderiyoruz. Yakın zamanda ABD'ye de göndermeye başladık. Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve Avrupa'ya da satabilmek." dedi. Damar, yılan balığının ihraç ettiği ülkelere canlı olarak gönderildiğini söyledi.