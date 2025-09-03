Holguin, Kıbrıs’a New York öncesi gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a, iki liderin BM Genel Sekreteriyle üçlü görüşme yapmak için New York’a gidişinden önce gelmeyi planladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde “iyi bilgi edinmiş kaynaklara” dayanarak, Holguin’in New York öncesi adaya gelme niyeti olduğu konusunda Rum kesimini bilgilendirdiğini öne sürdü.

Holguin’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin kesin tarihinin ileriki günlerde netleşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Holguin’in 1 Eylül’de adaya gelmeyi planlandığını, ancak bunun bir gün öncesinde iki lideri, öngörülemeyen bir mesele yüzünden ziyaretini ertelediği konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.

Öte yandan iki liderin Eylül ayının son 10 günü içerisinde New York’ta bulunmasının beklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulunda konuşma yapmak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmek için New York’a gideceğini belirtti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen son gayri resmi çok taraflı görüşmede, Guterres ve iki lider arasında eylül ayı sonunda üçlü bir görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını da anımsatan gazete, ancak şu ana kadar üçlü görüşme tarihinin açıklanmadığını ekledi.

Stewart yerine Senegalli diplomat Khassim Diagne’nin atanması

Öte yandan Haravgi gazetesi ise haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görev süresi dolan ve emekli olan Colin Stewart’ın ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFIYCP Misyon Şefi olarak Senegalli diplomat Khassim Diagne’yi atamayı planladığını açıkladığını yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin atamayı itirazsız bir şekilde onaylamasının beklendiğini ekledi.