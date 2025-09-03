  • BIST 10676.26
  • Altın 4682.347
  • Dolar 41.1678
  • Euro 47.9903
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Holguin, Kıbrıs’a New York öncesi gelecek

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a, iki liderin BM Genel Sekreteriyle üçlü görüşme yapmak için New York’a gidişinden önce gelmeyi planladığı haber verildi.
Holguin, Kıbrıs’a New York öncesi gelecek

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde “iyi bilgi edinmiş kaynaklara” dayanarak, Holguin’in New York öncesi adaya gelme niyeti olduğu konusunda Rum kesimini bilgilendirdiğini öne sürdü.

Holguin’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin kesin tarihinin ileriki günlerde netleşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Holguin’in 1 Eylül’de adaya gelmeyi planlandığını, ancak bunun bir gün öncesinde iki lideri, öngörülemeyen bir mesele yüzünden ziyaretini ertelediği konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.

Öte yandan iki liderin Eylül ayının son 10 günü içerisinde New York’ta bulunmasının beklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulunda konuşma yapmak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmek için New York’a gideceğini belirtti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen son gayri resmi çok taraflı görüşmede, Guterres ve iki lider arasında eylül ayı sonunda üçlü bir görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını da anımsatan gazete, ancak şu ana kadar üçlü görüşme tarihinin açıklanmadığını ekledi.

Stewart yerine Senegalli diplomat Khassim Diagne’nin atanması

Öte yandan Haravgi gazetesi ise haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görev süresi dolan ve emekli olan Colin Stewart’ın ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFIYCP Misyon Şefi olarak Senegalli diplomat Khassim Diagne’yi atamayı planladığını açıkladığını yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin atamayı itirazsız bir şekilde onaylamasının beklendiğini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fidias, podcast yayınında "kahraman" Avksentiu hakkındaki sözler nedeniyle tepki çekti25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:00
  • Güney Kıbrıs’taki çalışma saatleri AB ortalamasından daha uzun22 Ağustos 2025 Cuma 12:27
  • Güney Kıbrıs sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamasında AB’de sonuncu sırada20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:19
  • Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 6,9 artış20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:50
  • Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 48 kişi denizde yaşamını yitirdi19 Ağustos 2025 Salı 12:18
  • Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarı rekor düzeyde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:53
  • Güney Kıbrıs’ta Jet Ski’yle kaybolan şahıs bulundu18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:56
  • Baf’ta cinayet.. Hayat arkadaşını öldürdü, oğlunu öldürmeye çalıştı18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • 5 yılda 195 “altın pasaport” dosyasından sadece 7’si tamamlandı, 4’ü yargıda17 Ağustos 2025 Pazar 14:46
  • Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil17 Ağustos 2025 Pazar 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti