Hollanda'da Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı

Hollanda'da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi, Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin imzalı dilekçeyi, temsil eden bir panoyu Hollanda Parlamentosunun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şovalye salonunun kapısına astı.

NIDA Partisi milletvekili adayı Nurullah Gerdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 kişi ile salavatlar getirerek dilekçeyi temsil eden pano ile birlikte 17 Mart genel seçimlerinden sonra gelecek yeni hükümete çağrı yapmak ve dikkat çekmek için Binnenhof meydanına yürüdüklerini söyledi.

Gerdan, Hz. Muhammed'e karşı hakaret edilmesinin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin 170 imzalı dilekçeyi temsil eden ve Müslümanlara nefrete ve İslamofobiye karşı yapılan açıklamanın bulunduğu panonun Hollanda Parlamentosunun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şovalye salonunun kapısına sembolik olarak asıldığını belirtti.

Geçen yıl Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaretinden sonra Temsilciler Meclisinde oturum düzenlenip yasa çıkarılması için imza topladıklarını söyleyen Gerdan, şunları kaydetti.

"Genelde bir konu hakkında en az 40 bin imzalı dilekçe meclise sunulduğu zaman oturum düzenleniyor fakat biz yaklaşık 125 bin imza toplamamıza rağmen bu yapılmadı. Hatta dilekçe meclis tarafından kabul bile edilmedi. Dilekçeyi ifade özgürlüğüne aykırı olarak gören milletvekilleri ve bazı hükümet yetkilileri imza atanlar için 'teröristleri destekliyorsunuz' diye maalesef hakarette bulundu."

Gerdan, mevcut hükümetten artık bir şey beklemediklerini ifade ederek, "Yeni hükümete çağrı yapmak ve kamuoyunda dikkat çekmek için bugün bu eylemi yaptık. Siyasetçiler bu dilekçeye imza atanları görmezden geliyor ve hiçe sayıyorlar." dedi.

17 Mart'ta ilk defa genel seçimlere katılacak olan NIDA partisinin Rotterdam, Lahey ve Almere kentlerinde toplam 4 belediye meclis üyesi bulunuyor.