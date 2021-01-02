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Honda, Rusya Pazarından Çekiliyor

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Honda 2022 yılından itibaren Rusya’da otomobil satışlarına ara verecek.
Honda, Rusya Pazarından Çekiliyor

 

Honda Motor firması tarafından 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, 2022 yılından itibaren Rusya pazarında otomobil satışlarına ara verecekleri bildirildi. Honda firması uluslararası operasyonlarını yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde bu kararı aldığını ve belirtilen tarihten sonra Rusya’daki yetkili bayilere otomobil gönderilmeyeceğini belirtti.

Toyota ve Nissan gibi diğer Japon firmalarının aksine, Honda’nın Rusya’da otomobil fabrikası bulunmuyor.

Rusya’da faaliyet gösteren Avrupa İş İnsanları Birliği verilerine göre, geçtiğimiz Kasım ayında Honda’nın Rusya’daki toplam otomobil satışı yıllık bazda %50’lik bir düşüşle 79 adette kaldı. Ocak ile Kasım ayları arasındaki dönemde ise satışlar yıllık bazda %15 düştü ve satılan toplam otomobil sayısı 1.383 adet oldu. Aynı dönem içerisinde Rusya’da satılan toplam otomobil sayısı ise 1.3 milyon adet olarak gerçekleşti.

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