Hostes seçiminde rezalet: Soyunmaya zorlayıp incelemişler

Orta Doğu merkezli bir hava yolu şirketinin hostes alımı için yaptığı iş görüşmesi kriz yarattı... Görüşmeye katılan hostes adayları görüşme sırasında neredeyse çırılçıplak soyunmaya zorlandıklarını açıkladı.

Kuveyt’in ulusal havayolu şirketi Kuwait Airways’te cinsiyetçilik skandalı patladı… İspanya’nın saygın gazetelerinden El Diario’da yayınlanan haberde Kuwait Airways’in hostes almak için açtığı iş ilanına başvuranların çok zor şartlara, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa maruz kaldıkları ortaya çıktı.

İspanyol medyasına konuşan hostesler, başkent Madrid’deki 4 yıldızlı Hotel Melia Barajas’ta işe alım şirketi Meccti tarafından düzenlenen görüşmelerde hostesleri neredeyse çırılçıplak soydukları ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan 23 yaşındaki Bianca, “Kusursuz bir şekilde İngilizce konuşan bir kadın sadece 37 yaşında olduğu için işe alınmadı. 7 dil bilen bir başka kadın ise kaşının üzerinde bir yara izi olduğu gerekçesiyle elendi” dedi.

GÖRÜŞMEYE GİREN AĞLAYARAK ÇIKTI

Görüşmeleri bir grup erkeğin yaptığını söyleyen Bianca, “Görüşmeye giren ilk kız ağlayarak çıktı. Kıyafetlerini çıkarmaya zorladıklarını söyledi. Sadece iç çamaşırı kalmış. Görüşmeye giren diğer kadınlar da aynı şeyi söyledi” ifadesini kullandı.

Bianca, “Bana yara izim ya da dövmem olup olmadığımı sordular daha sonra eteğinizi kaldırmanızı istiyorlar. Ben dizimin biraz üstüne kaldırdım fakat daha da yukarı çıkardılar ve külotumun olduğu seviyeye kadar çektiler. Üzerimdeki kazağı da sütyenimin olduğu seviyeye kadar çektiler” dedi. Bu halde vücudunun her noktasının incelendiğini söyleyen Bianca çok rahatsız olduğunu da dile getirdi.

Bianca, “Ağzımı açmamı istediler ve içine baktılar sanki bir köpekmişim gibi hissettim. Dişlerime baktıktan sonra ise ‘Bu iş görür’ dedi. Çok utandım” ifadesini kullandı.

Öte yandan gazeteye konuşan bir başka kadın ise ten renginin koyu olmasından dolayı elendiğini söyledi. Genç kadın telefondaki yazışmaları paylaşarak kendisine WhatsApp aracılığıyla elendiğinin söylendiğini belirtti. İsmini açıklamayan kadın, “Ayrımcılığa uğramış hissettim” ifadesini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kuwait Airways ise iddialara yanıt verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz bölgedeki diğer şirketlerin de kullandığı üçüncü parti şirketle beş yıldır çalışıyor. Daha önce böyle suçlamalar gelmemişti. Bu utanç verici sürece tolerans gösterilmeyecektir” denildi.