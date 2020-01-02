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HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"

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UBP'liler ile HP'liler arasında imar planı gerginliği büyüyor.
HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"

Gazimağusa Belediye Meclis  üyesi Tolga Özçelik sosyal medya hesabından Gazimağusa, İskele , Yeniboğaziçi İmar planı ile ilgili açıklama yaptı.

HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"

Sn.Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur..
Süreci usulü bilmiyorsun, öğren desek hiç zannetmem bak usül şu şekilde çalışıyor.
“İmar planı birleşik kurul tarafından onaylanır ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer”

Bak usül bu kadar basit, şimdi görüyorsun ki notere de ihtiyaç yok boksöre de..

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