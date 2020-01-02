Gazimağusa Belediye Meclis üyesi Tolga Özçelik sosyal medya hesabından Gazimağusa, İskele , Yeniboğaziçi İmar planı ile ilgili açıklama yaptı.

HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"

Sn.Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur..

Süreci usulü bilmiyorsun, öğren desek hiç zannetmem bak usül şu şekilde çalışıyor.

“İmar planı birleşik kurul tarafından onaylanır ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer”

Bak usül bu kadar basit, şimdi görüyorsun ki notere de ihtiyaç yok boksöre de..