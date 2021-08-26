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HP Milletvekili Rogers’tan PCR Testlerinin Ücretli Yapılmasına Tepki

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HP Milletvekili Rogers’tan PCR Testlerinin Ücretli Yapılmasına Tepki
HP Milletvekili Rogers’tan PCR Testlerinin Ücretli Yapılmasına Tepki

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılmasının halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu savundu.

Rogers, PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bu ekonomik darboğazda parası olmayanın artık test de yapamayacağı bu yeni karar, halk sağlığına yeni bir tehdit oluşturacaktır. Bakanlar Kurulu kararına bakarsan sebep kamu maliyesi ama göz ardı ettikleri konu şu ki eğer ekonomi bahanesiyle bu salgını yönetmemekte ısrar ederlerse, bu kötü yönetim kapanma riskini artırarak hem sağlık hem ekonomi açısından ülke olarak hep beraber kaybetmemize sebep olacaklardır.”

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