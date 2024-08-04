Hristodoulides 13 Ağustos'ta üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu

Nikos Hristodoulides Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 13 Ağustos'ta kendisi ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile üçlü bir toplantıya katılma davetini kabul ettiğini duyurdu. Derinya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hristodoulides, planlanan toplantının "hem [Guterres] hem de Avrupa Birliği yönündeki ısrarlı çabalarımız ve tabii ki Yunan hükümeti ile işbirliği sayesinde gerçekleştiğini" söyledi.

13 Ağustos'taki toplantının amacının Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin yeniden başlaması olacağını da sözlerine ekledi.

"Benim yanıtım elbette olumluydu ve şu ana kadar bize bildirildiği üzere, Türk tarafından da aynı yanıtın geleceğini ve toplantının yapılmasının müzakerelerin yeniden başlamasından başka bir şey olamayacak olumlu sonuçlara yol açacağını umuyorum" dedi.

