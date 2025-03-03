Hristodulidis: Cenevre Konferansı Hakkında BM Tarafından Bilgilendirildik

Nikos Hristodulidis Cenevre’de olumlu bir sonuç elde etmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi

Hristodulidis Pazar günü yaptığı açıklamada, Cenevre’de olumlu bir sonuç elde etmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi ve Kıbrıs müzakereleri için yapılacak genişletilmiş gayri resmi konferansa atıfta bulundu.

Bir anma töreninin ardından konuşan Hristodulidis, “dün gece Birleşmiş Milletler sekreterliği tarafından 17 ve 18 Mart’taki program hakkında bilgilendirildik” dedi.

Resmi davetiyelerin ise bu hafta gönderilmesi ve duyuruların yapılması bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyleyen Hristodulidis, “Cenevre’ye tek bir hedefle gidiyoruz: olumlu bir sonuç elde etmek. Olumlu bir sonuç da görüşmelerin yeniden başlamasından ya da görüşmelere yeniden başlanmasına yaklaşılmasından başka bir şey olamaz.” vurgusunda bulundu.

Bir gazetecinin Kıbrıs Türk tarafının iki devlet konusundaki ısrarı sorulduğunda ise şunları Hristodulidis söyledi:

“Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Sayın Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Üç konuyu ele aldılar. Suriye sorunu, Ukrayna’daki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu.”

Hristodoulidis, “Sn. Costa, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bağlarını güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti ve bunların Kıbrıs sorununda üzerinde mutabık kalınan çözüm çerçevesi temelindeki gelişmelerden geçtiğini özellikle belirtti. Dolayısıyla olumlu gelişmelerin olup olmayacağı Türkiye’ye bağlıdır” diye ekledi.