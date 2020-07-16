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Hristodulidis ile İngiliz Milletvekilleri Türkiye’nin Faaliyetlerini Kınadı

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Hristodulidis ile İngiliz Milletvekilleri Türkiye’nin Faaliyetlerini Kınadı
Hristodulidis ile İngiliz Milletvekilleri Türkiye’nin Faaliyetlerini Kınadı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bazı İngiliz milletvekillerinin, Salı akşamı “Kıbrıs’ın bağımsızlığının 60’ıncı yıldönümü” nedeniyle internet üzerinden yapılan etkinlikte, ileri sürülen “Türkiye’nin tahrikkar ve saldırgan tutumunu” kınadıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, “Kıbrıs@60: Fırsatlar, Tahrikler, Perspektifler ve Yeniden Birleşme” konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de “yeni Osmanlı düşü” kuran Türkiye’nin “yağmacı” rolü oynadığını ve ilk defa yaşanan böyle bir zamanda (pandemi döneminde) Türkiye’nin “kışkırtıcı faaliyetlerini” artırdığını öne sürdü.

Hristodulidis, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ederek, bölgede hegemonya oluşturmak için çok yönlü bir stratejiyi sistematik şekilde ilerlettiğini ve planlarını gerçekleştirebilmek için, uluslararası toplumun dikkatinin pandemi nedeniyle başka bir yönde olmasından faydalandığını iddia etti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin İngiltere Hükümeti’nden Türkiye’ye gerek kamuoyuna yaptığı açıklamalarla, gerekse Türk yetkililerle gerçekleştirdiği temaslar vasıtasıyla, katı ve net mesajlar vermesini beklediğini ve uluslararası toplumun da birlik olarak, ileri sürülen “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın despotluğuna” yanıt verme zamanının geldiğini kaydetti.

Haberde, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Wendy Morton’un da toplantıda yer aldığı ve toplantı öncesinde, Hristodulidis ile İngiliz Üsleri’ndeki askeri olmayan bölgelerin imara açılması konusunu ele aldığı da belirtildi.

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