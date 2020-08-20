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Hristodulidis İle Lavrov Mektup Teatisinde Bulundu

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Hristodulidis İle Lavrov Mektup Teatisinde Bulundu
Hristodulidis İle Lavrov Mektup Teatisinde Bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle mektup teatisinde bulundukları bildirildi.

Alithia gazetesi, Lavrov’un mektubunda Rusya’nın Kıbrıs’ta BM kararları zemininde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterilen çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydettiğini yazdı.

Gazete, Hristdulidis’in ise Rusya’nın “yasadışı Türk işgalinin” sona erdirilmesi için gösterilen çabalar karşısındaki ezeli tutumundan dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Haberde, Lavrov’un Eylül ayında Güney Kıbrıs’a gideceği ve Hristodulidis’le görüşeceği ifade edildi.

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