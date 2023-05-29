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Hristodulidis Kıbrıs sorunu ve enerji konularında konuştu

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Hristodulidis Kıbrıs sorunu ve enerji konularında konuştu
Hristodulidis Kıbrıs sorunu ve enerji konularında konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün katıldığı bir etkinlik çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve enerji konularından söz etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Başkanlığın açıklamasına dayanarak Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin, AB’nin etkin katılımıyla Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için çabalayan hükümetin yaklaşımını görmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Almanya’daki ziyareti sırasında ve Avrupa düzeyinde yaklaşmakta olan faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan gelişmelere de vurgu yaptı.

AB’nin etkin şekilde Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, “elbette, bildiğiniz gibi kısa süre önce Almanya’daydım, Almanya Başbakanın görüşleri çok net, hazırlanmamız için  aynı zamanda teknokrat düzeye çok şey yapılıyor” ifadesini de kullandı.

Hristodulidis, 13 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’nda konuşacağını daha sonra Viyana’da bu görüşü sunacağını belirtti ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için çalıştıklarını ifade etti.

Hristodulidis bir başka etkinlik çerçevesinde ise yaptığı konuşmada, yaşayabilir ve işlevsel çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığının sağlanması için tüm gücünü harcayacağını ifade etti.

Çözümün, sözde değil pratikte “işgali ve kolonizasyonu” sonlandırması, yabancı askerlerden ve bağımlılıklarından kurtarması gerektiğinden söz eden Hristodulidis, çözümün ayrıca ülkenin yasal sakinlerine barış içinde yaşama imkanı sağlaması gerektiğinden de bahsetti.

Hristodulidis konuşmasında ayrıca, hayatını kaybeden EOKA’cılara övgüde bulunarak ulusal borç ve onurdan söz etti.

Haravgi gazetesine göre Hristodulidis yaptığı açıklamada, bugünkü durumların, bu ülkenin hiçbir vatandaşına haklarından, özgürlüklerden ve refah düzeyinden faydalanmasına olanak tanımadığını söyledi.

Hristodulidis ayrıca “işgal” ile uzlaşmadıklarını da ifade etti.

-Enerji konusu

Haravgi gazetesine göre Hristodulidis, bu açıklamayı hükümetin ve enerji şirketlerinin temsilcileri arasında dün yapılması beklenen görüşme ışığında yaptı.

Katıldığı etkinlikte ilgili soruyu yanıtlayan Hristodulidis, kısa zaman içinde enerji politikası konusunda belirli zaman takviminin ve yol haritasının açıklanacağını söyledi.

Hükümetin net ve spesifik bir yönelime sahip olduğunu ifade eden Hristodulidis, hükümetin amacının, ülkenin içe yönelik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sinerjiler yaratılması ve Avrupa Birliği’nin Rusya’dan gelen doğal gaza bağımlılığından kurtulması çabalarının değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce Chevron şirketi yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hristodulidis, dünkü çalıştay çerçevesinde de görüşlerini ve yaklaşımlarını dile getireceklerini ifade etti.

 
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