  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

Hristodulidis RMMO’nun caydırıcılık gücünün artırılacağını açıkladı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılık gücünün daha da artırılacağı mesajını verdi
Hristodulidis RMMO’nun caydırıcılık gücünün artırılacağını açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılık gücünün daha da artırılacağı mesajını verdi.

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Larnaka’ya bağlı “Stavrovuni” bölgesinde bulunan 33’üncü Komando Birliği kışlasını ziyaret ettiğini ve konuşmasında Güney Kıbrıs ile RMMO’nun caydırıcılık gücünün arttırılmasını hedeflediğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında özetle, “işgal altında bir ülke olduklarını, işgal devam ettiği sürece de caydırıcılık güçlerini artırmaları gerektiğini” vurguladı.

Hristodulidis, hükümet programlarında da yer aldığı şeyliyle, milli gelirin yüzde 2’sine denk gelen bir miktarın savunma giderlerine harcanacağını ifade etti.

AB’nin de son dönemde savunma mekanizmalarını güçlendirme çabalarına girdiğini de belirten Hristodulidis, kendilerinin de, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerle birlikle, bu çabaları güçlendirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı10 Mart 2023 Cuma 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta şiddet mağdurlarının yüzde 75’i kadınlar ve kız çocukları09 Mart 2023 Perşembe 16:48
  • Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı09 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Güney'de 1590 mülteci ülkelerine iade edildi09 Mart 2023 Perşembe 15:20
  • Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önerecek08 Mart 2023 Çarşamba 16:44
  • Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu07 Mart 2023 Salı 16:09
  • Konstandinos Yoannu, Purnara mülteci kampını ziyaret etti07 Mart 2023 Salı 15:21
  • Rum basını: Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladı07 Mart 2023 Salı 11:48
  • Güney Kıbrıs'ta 17 yaşındaki genç uyuşturucu madde ile yakalandı05 Mart 2023 Pazar 15:09
  • Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı04 Mart 2023 Cumartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti