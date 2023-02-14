Hristodulidis Tatar ile görüşmeye hazır

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin 8’inci başkanı olarak seçilen Nikos Hristodulidis’in dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Hristodulidis’in telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, hatta 1 Mart’tan önce- resmen görevi devralmadan önce- görüşme niyetini dile getirdiğini yazan gazete, görüşme meselesinin, Birleşmiş Milletlerin istişaresiyle yapılacağını belirtti.

Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında Ocak ayı sonunda planlanan sosyal içerikli görüşmenin hâlâ askıda olduğuna da dikkat çekti.

Gazete, Hristodulidis’in basın bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis ile Tatar arasındaki iletişimin, Hristodulidis’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar’ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, görüşme sırasında Kıbrıs Türk toplumuna ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine, deprem felaketi nedeniyle taziyelerini de sundu.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Hristodulidis, mevcut durumun iki toplumdan hiçbirinin yararına olmadığını belirterek buna eş zamanlı olarak üzerinde anlaşmaya varılan çözüm temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Hristodulidis en kısa zamanda, resmen görevi almasından önce veya sonra, görüşmeye hazır olduğunu ifade ederken, bu niyeti konusunda resmi olarak BM’yi de bilgilendireceğini Tatar’a ifade etti.

Yapılan açıklamada “Tatar’ın yanıtını saklı tuttuğu” ileri sürüldü.

Öte yandan Alithia gazetesi, görüşme sırasında deprem nedeniyle taziyelerini de dile getiren Hristodulidis’in gerekmesi durumunda yardıma da hazır olduklarını ifade ettiğini yazdı.

-BM’den açıklama

Alithia gazetesine göre, BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, BM’nin seçilmiş Başkan Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ile görüşmesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Siddique, BM’nin, hazır oldukları sürece Kıbrıs’taki iki lider arasındaki görüşmeyi her zaman olduğu gibi kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Siddique, BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ileriki günlerde liderlerle görüşebilmeyi umut ettiğini dile getirdi.