Hristodulidis ve Kocias’ın gizli tutulan Kudüs ziyareti

Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis ile Nikos Kocias’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlenecek üçlü görüşmeye katılmak üzere 13 Eylül’de Kudüs’te olacağı haber verildi.

Fileleftheros “Hristodulidis ve Kocias Kudüs’e Gidiyor” başlıklı haberinde Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının İsrail ziyaretlerinin Temmuz ayı sonunda belirlenmesine rağmen gizli tutulduğunu, haberi dün Jerosalem Post isimli İsrail gazetesinin verdiğini yazdı.



Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının İsrail Başbakanı ile yapacağı görüşmede enerji ve bölgesel konuların ele alınacağını belirten gazeteye göre, Rum tarafından dün konu hakkında yapılan açıklamada sadece “görüşmenin üç ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde olduğu ve ilgili bütün konuların ele alınacağı” kaydedildi.



KUDÜS’TEN NEW YORK’A



Bu görüşmenin, bölge açısından çok kritik bir döneme denk geldiğine işaret edilen haberde, iki Dışişleri Bakanının İsrail Başbakanı ile aynı masada yer alacak olmasının da büyük önem taşıdığına vurgu yapılırken, alınacak kararların ve verilecek mesajların taşıyacağı öneme de dikkat çekildi.

Haberde görüşmenin hemen ardından Hristodulidis, Kocias ve Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere Kudüs’ten direkt New York’a gideceği kaydedildi.



ARA İSTASYON MESELESİ



Jerosalem Post’un Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yardımlarda ara istasyon olması konusunun da ele alınacağına işaret ettiğini belirten gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ın ara istasyon olması konusunda konuşmaktan dün ısrarla kaçındı ve Netanyahu ve Kocias’la yapılacak görüşme gündeminde bu konunu olmadığını söyledi.



Gazete bu konuya İsrail’de büyük önem verilirken Rum tarafında, tansiyonun olabildiğince düşük tutulmaya çalışıldığına işaret etti.



Alithia, Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri Bakanları’nın 13 Eylül’de Kudüs’te bir araya geleceğini, bu görüşmeye Başbakan Netanyahu’nun da katılacağını yazdı.