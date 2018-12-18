Hristodulidis zirve çerçevesinde Katrugalos ile görüştü

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Filistin Dışişleri Bakanları arasındaki ikinci üçlü görüşmenin dün yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, diplomatik kaynaklara göre görüşmenin sıcak ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve üç ülke arasındaki işbirliğinin teyit edildiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos’un, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’yi makamında kabul ettiğini ve heyetlerin de katılımıyla, üçlü görüşmenin yapıldığını kaydetti.

Görüşmenin bitiminde ortak açıklama yapıldığını belirten gazete, üç bakanın, üç ülke arasındaki iş birliğinin halkın ve bölgenin menfaatine olacak imkanlar doğurduğunu ifade ettiklerini yazdı.

Gazete, üç ülkenin dışişleri bakanlarının, ekonomi, zirai ürünler, yenilenebilir enerji kaynakları, KOBİ’ler ve ticaret alanındaki işbirliğine vurgu yaptıklarını; ayrıca terörle, yabancı fobisiyle, aşırılıklarla, radikalleşmeyle ve bölgesel tehditlerle mücadelede ortak hareket etme kararı aldıklarını kaydetti.

Habere göre üç bakan, güvenliğin de dahil olduğu tüm barış anlaşmalarının, BM Haritası ve uluslararası hukuka göre olması konusunda fikir birliğine vardı.

Haberde, üçlü görüşme çerçevesinde, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin, Filistin sorununun ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

KATRUGALOS-HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMESİ

Bu arada, Politis gazetesi de, Katrugalos ile Hristodulidis’in, baş başa görüşme de yaptıklarını aktardı.

Habere göre Katrugalos ile Hristodulidis, merkezi Lefkoşa Rum Kesimi’nde olacak olan üçlü işbirliği sekreterliğiyle ilgili konuları ele alırken, Ürdün ile yarın yapılacak olan bakanlar görüşmesine ilişkin çalışma yaptı.

Gazete, Hristodulidis’in New York bulunduğu temaslar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute arasında yapılan görüşmeyle ilgili Katrugalos’u bilgilendirdiğini belirterek, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerinin ve enerji konularının da görüşüldüğünü yazdı.