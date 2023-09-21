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Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşması

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Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yanıt verirken Kıbrıs sorununun çözüm temelinin asla değişmeyeceği iddiasında bulundu.
Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşması

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yanıt verirken Kıbrıs sorununun çözüm temelinin asla değişmeyeceği iddiasında bulundu.

Politis gazetesi, “Diyaloğun Canlandırılması Çağrısı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ifade ettiği KKTC’nin tanınması çağrısına yanıt verdiğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında, “işgalden doğan yasa dışılığın, saldırganlığın ve şiddet kullanımının tanınamayacağı” iddiasında bulunarak “Kıbrıs sorununun çözümünün temelinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilenden farklı bir temelde olamayacağını” öne sürdü.

“Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün sona ermesini, birlikte var olmayı ve üretmeyi istediklerini” de savunan Hristodulidis, “barışın sağlanması için çalışmaya her zaman hazır olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin öngördüğü şekilde iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu da belirtirken “tüm Kıbrıslılar için, temel insan haklarını, özgürlüklerini koruyacak, her şeyin eşit temelde olduğu bir çözüm için müzakere gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğini” vurguladı.

BM’nin, Kıbrıs sorunu için bir danışman atayarak müzakerelerin başlamasını teşvik etmesi gerektiğini ifade eden Hristodulidis, BM’nin Kıbrıs’ta barışın sağlanması, AB’nin de, gerekli teşvikleri sağlayarak BM’ye destek olmakla yükümlü olduklarını öne sürdü.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki genç neslin barış için istekli olduğunu ve New York’a seyahati öncesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk’ten özellikle de genç nesilden, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için elinden geleni yapmasını isteyen çok sayıda mesaj aldığını da söyledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Kışkırtmaya Karşılık Davet – Hristodulidis’ten Erdoğan’a Barış Çağrısı”

Alithia: “Avrupalılar BM Danışmanı İstiyorlar – Başkan da Guterres’in Rolünü Tanıdı”

Haravgi: “Barış Vizyonuyla İş Birliği Yapalım”

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