Hristodulidis’in kitabı Atina’da tanıtıldı

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yazdığı “ Kıbrıs Sorununun Çözüm Planlarındaki Jeopolitik Gerçeklikler” adlı kitabın tanıtımının dün, Atina’da yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in tanıtımda yaptığı konuşmada 2004 yılından bahsedip, ilk defa Kıbrıs halkının önerilen bir çözüm planı karşısında görüş belirtmeye çağrıldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, ilgisiz addedilen gençlerin oynadığı role vurgu yaparak, referandum sürecinde tarihi ve gizli bir gerçeğin açığa çıktığını; Kıbrıs sorununun yalnızca Kıbrıs’ın geleceğini etkilemekle kalmayıp, ilgisiz gençler de dahil tüm Kıbrıslıları ilgilendirdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Hristodulidis, konuşmasında 2015-2017 yılları arasında, Crans Montana’daki sürece kadarki dönemde gösterilen çabalara da değinerek, AB’nin Güney Kıbrıs’ın yoğun çabaları sonrasında sürece ilk defa esaslı katılımı olduğunu belirtti.

Gazete, Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da Hristodulidis’in kitabıyla ilgili değerlendirmede bulunduklarını yazdı.

Habere göre Pavlopulos, Hristodulidis’in Yunan mevkidaşları ile Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin savunduğu gibi iki taraflı bir mesele olmadığını göstermek için sıkı iş birliği içinde bulunduğunu ve Kıbrıs sorununun Avrupa’yı da ilgilendiren uluslararası bir sorun olduğunu söyledi.

Gazete, Dendias’ın ise Hristodulidis’in kitabının Kıbrıs sorununun karmaşıklığıyla ilgili kullanışlı bir araç olduğunu ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına bağlılığın önemini vurguladığını söylediğini yazdı.