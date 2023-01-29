Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini onlar finanse ediyor!

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı adaylarından, dışişleri eski bakanı Nikos Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini “Columbia Shipmanagement’in” finanse ettiği ifade edildi.

Politis gazetesi “Columbia Hristodulidis’in Seçim Kampanyasının Yüzde 20’sini Karşıladı” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in adaylığının esas destekçisinin, merkezi, Limasol’da bulunan çok uluslu Kıbrıs Rum “Columbia” şirketi olduğunu yazdı.

Adayların finansman meselesini Rum başkanlık adaylarından Yorgos Kolokasidis’in gündeme getirdiğini ve Hristodulidis’in de bunun üzerine 11 Ocak tarihinde katıldığı bir münazarada, kendisini destekleyen partilerden (DİKO, EDEK, DİPA) tek kuruş almadığını söylediğini anımsatan gazete, haberinin devamında, elde ettiği bilgilere dayanarak, 27 Temmuz 2022 tarihinde, Hristodulidis’in Yunan Bankasının Limasol’daki şubesinde bulunan hesabına söz konusu şirket tarafından 200 bin Euro yatırıldığını belirtti.

Ellerinde hem banka şubesinin bilgisinin, hem de paranın yatırıldığı hesabın numarasının olduğunu kaydeden gazete, gemi işletmeciliği yapan söz konusu çok uluslu şirketin, yasalara göre, yaptığı bağışla herhangi bir şeyi ihlal etmediğini kaydetti.

Şirketin yıllardır başka adaylara bağışlarda bulunduğunu da kaydeden gazete, gazete olarak Hristodulidis’in kurmaylığına bir mektup göndererek konuyla ilgili bilgiler konusunda bir soru yönelttiklerini, ancak bu sorularına herhangi bir yanıt veya yorum alamadıklarını da ekledi.